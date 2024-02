Eriksson vai realizar sonho de comandar o Liverpool em jogo beneficente

O sueco de 76 anos revelou naquele momento o seu amor de longa data pelo Liverpool e seu desejo antigo de um dia ser o treinador do clube.

Eriksson revelou em janeiro que tinha "no máximo um ano" de expectativa de vida após ser diagnosticado com câncer de pâncreas.

O ex-técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, realizará seu sonho de treinar o Liverpool ao se sentar no banco dos 'Reds' durante uma partida beneficente contra o Ajax, no próximo mês, em Anfield.

O Liverpool anunciou nesta terça-feira que Eriksson, que levou a Inglaterra às quartas de final da Copa do Mundo em 2002 e 2006, fará parte da comissão técnica na partida de 23 de março.

"Todos as pessoas ligadas ao clube e à LFC Foundation estão ansiosas para receber calorosamente o torcedor do LFC, Sven, e sua família em Anfield, e vê-lo no banco naquele dia, por uma fantástica causa de caridade", disse o clube em um comunicado.

O treinador dos 'Reds', Jurgen Klopp, já havia afirmado que estava aberto a entregar o comando da equipe a Eriksson por um dia no centro de treinamento do clube.

"Claro, você é mais que bem-vindo para vir aqui, sentar na minha cadeira, no meu escritório e fazer meu trabalho por um dia, se quiser. Não é um problema", disse Klopp logo após Eriksson anunciar seu diagnóstico.

Ao longo de sua carreira comandando clubes, Eriksson também conquistou a Copa da Uefa pelo IFK Goteborg, três campeonatos portugueses pelo Benfica e um 'Scudetto' pela Lazio, entre outros títulos.