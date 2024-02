Comunicado do Business Wire :Schultz Family Foundation

Nelson and Winnie Mandela after his liberation from prison in South Africa on February 11, 1990. Photo by Pool BOUVET/DE KEERLE/Gamma-Rapho via Getty Images.

Baseada no livro do notável escritor e estudioso sul-africano Jonny Steinberg, Winnie and Nelson: Portrait of a Marriage,o filme pretende explorar a ligação profunda dos Mandela e como o seu casamento estava inexoravelmente entrelaçado com a luta contra o apartheid. O filme promete um retrato íntimo do casamento de Nelson e Winnie, investigando sua conexão veemente e volátil desde seus primeiros anos até o objetivo mútuo de desmantelar o apartheid. Sua jornada culmina com a eleição histórica de Nelson Mandela como o primeiro presidente eleito democraticamente da África do Sul. Esta exploração cinematográfica capta a essência do espírito indomável dos Mandela e o impacto global de seu amor e defesa.

Dawn Porter, celebrada por sua narrativa excepcional que explora o que é negligenciado, revela as consequências da política e da ação social, defende os marginalizados e oferece uma nova perspectiva sobre o familiar, está no comando da produção. Com a sua forte capacidade para criar narrativas que ressoam profundamente e informam o público, Porter está preparada para trazer uma perspectiva única à duradoura história de amor de Nelson e Winnie Mandela.

"Criar um filme sobre a vida de Nelson Mandela é um privilégio extraordinário e estou genuinamente entusiasmada sobre a colaboração com a Schultz Family Foundation e a Trilogy Films", disse Dawn Porter. "A jornada de Nelson Mandela exemplifica a resiliência e a capacidade para mudança no espírito humano. Almejamos compartilhar esta odisseia incrível com públicos do mundo inteiro. Mas, sua história fica incompleta se não falarmos sobre o relacionamento com sua conselheira mais influente e íntima - sua esposa, Winnie. Não pode haver uma história definitiva do Mandela sem a compreensão da complicada dinâmica de seu relacionamento."

A colaboração com a Trilogy Films marca o primeiro empreendimento da Schultz Family Foundation em projetos com narrativas transformadoras - em filmes e séries roteirizados, além de documentários, podcasts e livros - vinculados à sua missão de criar maiores oportunidades, acessíveis a todos. O envolvimento da Schultz Family Foundation transcende o apoio financeiro; ela representa uma visão filantrópica e o compromisso de contar histórias verdadeiras e inspiradoras que têm o poder de revelar narrativas ocultas, despertar a esperança, destacar soluções e restaurar a confiança durante um período de enorme pessimismo, divergência, desinformação e quebra de confiança nas instituições tradicionais, na liderança e entre si.

"Em sua essência, Winnie e Nelson é uma história complicada de liderança, conflito, amor e sacrifício extraordinário em face a uma brutalidade incompreensível, onde o futuro de uma democracia estava em jogo", disse Howard Schultz, cofundador da Schultz Family Foundation e presidente emérito da Starbucks Corporation. "Minha esposa Sheri e eu nos sentimos privilegiados e honrados pela oportunidade de fazer essa parceria com uma diretora tão respeitada e talentosa como a Dawn para a realização deste filme. Acreditamos no poder da narrativa aspiracional e centrada no ser humano para nutrir nossos laços comuns, promover nossa humanidade compartilhada e inspirar a próxima geração de líderes, e estamos ansiosos para realizar outros projetos, em muitos formatos diferentes, em consonância com o trabalho filantrópico e a missão de nossa família."

