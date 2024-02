Comunicado do Business Wire :GKN Powder Metallurgy

Em todas as unidades de negócios e com um total de 27 unidades de fabricação em todo o mundo, a GKN Powder Metallurgy foi reconhecida com a medalha de platina, colocando a empresa no 1% mais alto entre mais de 125.000 empresas avaliadas nas áreas de Trabalho e Direitos Humanos, Meio Ambiente, Ética, e Compra Sustentável. Essa premiação representa uma referência para as empresas que demonstram os mais altos padrões em gestão de sustentabilidade.

O prêmio reflete os esforços da GKN Powder Metallurgy com relação a avançar as práticas de fabricação e gestão sustentáveis, incluindo o estabelecimento de metas baseadas na ciência (SBTi, science-based targets), a implementação de estratégias de descarbonização e a busca por atingir zero emissões líquidas de gases de efeito estufa em um prazo ambicioso. Várias unidades da empresa operam com energia limpa. No geral, o processo de metalurgia do pó da empresa é, em grande parte, baseado em materiais reciclados, contribuindo para uma economia circular por meio da reutilização de recursos e da conservação de matérias-primas.

Diego Laurent, CEO, afirmou: "Estamos muito orgulhosos de receber este reconhecimento diferenciado, que enfatiza nosso verdadeiro compromisso com a sustentabilidade e com o progresso feito na nossa empresa. Embora reservamos um momento para comemorar esta conquista como equipe, nos comprometemos novamente com os valores que ganharam esse reconhecimento e nos concentramos em progredir ainda mais nessa jornada contínua".

Para mais informações sobre a GKN Powder Metallurgy e suas iniciativas de sustentabilidade, acesse https://www.gknpm.com/sustainability.

Sobre a GKN Powder Metallurgy

A GKN Powder Metallurgy soluciona desafios complexos nos mercados automotivos e industriais com soluções sustentáveis e inovadoras através da melhor tecnologia de metalurgia do pó da categoria. A empresa é provedora mundial de materiais metálicos em pós, componentes, aplicações e soluções de eletrificação através das suas três unidades de negócios, GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals e GKN Additive. A GKN Powder Metallurgy está comprometida com os objetivos sustentáveis por meio do fornecimento de expertise líder em metal em pó, engenharia inovadora e ampla experiência em processos para transformar ideias em produção. A GKN Powder Metallurgy faz parte do Dowlais Group plc e capacita mais de 5.000 pensadores inovadores em 27 locais, definindo o mais alto padrão para a sua rede global de engenharia. gknpm.com