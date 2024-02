Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje a indicação de Rohan Cook como o novo vice-presidente assistente de Vendas na região APAC. "Mal posso esperar para trabalhar com as equipes da ExaGrid de toda a região, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Taiwan, Índia e ASACR, Japão, Coreia do Sul, Singapura e os países da ASEAN. Trabalharemos com parceiros de canal revendedores em cada um desses países para fornecer armazenamento de backup em camadas da ExaGrid para mais organizações na APAC com o objetivo de ajudá-las a resolver seus desafios de backup, garantir a recuperação de ransomware e proteger seus dados", disse Rohan Cook. A ExaGrid pode ser um destino de armazenamento de backup para 25 aplicativos de backup, entre eles: Veeam, Commvault, Veritas NetBackup e vários outros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cook chegou recentemente à ExaGrid depois de trabalhar com startups de tecnologia nos últimos dois anos em seu próprio negócio. Antes disso, ele trabalhou para IBM, Cisco, EMC, Verizon e Symend em cargos nas áreas de tecnologia, vendas e liderança regional. Cook morou em Singapura e nos EUA e atualmente reside em Sydney (Austrália).

"A ExaGrid continua se expandindo mundialmente e agora tem mais de 4,1 mil instalações ativas de clientes em mais de 80 países. A região da APAC é uma zona crucial de crescimento e um foco importante da empresa em 2024", disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Temos o prazer de dar as boas-vindas a Rohan Cook, que liderará a equipe de Vendas da APAC e ampliará nossas parcerias no canal em toda a região." Sobre a ExaGrid A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn . Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo de armazenamento em backup em nossas histórias de sucesso de clientes . ExaGrid is proud of our +81 NPS score! A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Play

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240213053926/pt/

Contato Imprensa:Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com