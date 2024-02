Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, a líder global em software de mapeamento e inteligência de localização, anuncia o lançamento do Landsat Explorer, um aplicativo on-line inovador que torna mais fácil do que nunca para as organizações acessarem e analisarem imagens multiespectrais das missões do satélite Landsat. Imagens de sensoriamento remoto e observação da terra desempenham um papel fundamental em ajudar as organizações em níveis governamentais locais, regionais e nacionais a tomarem decisões informadas sobre recursos naturais, paisagens humanizadas ou modificadas e o meio ambiente. O novo aplicativo do ArcGIS Living Atlas of the World da Esri oferece facilidade de uso e acessibilidade sem precedentes às imagens multiespectrais do Landsat Level-2, capacitando organizações a tomarem decisões informadas sobre recursos naturais e o meio ambiente. Com um registro temporal aprofundado, as imagens multiespectrais das missões do satélite Landsat são compatíveis com inúmeras aplicações de monitoramento terrestre.

"A coleção de imagens multiespectrais do Landsat é uma ferramenta essencial para organizações que devem rastrear e documentar o uso e as alterações de terrenos associados às mudanças climáticas, urbanização, seca, incêndios, desmatamento e outros processos naturais e da atividade humana", disse Sean Breyer, gerente de programa da Esri para o ArcGIS Living Atlas of the World. "Esta coleção de imagens é um registro que data de mais de 40 anos, constituindo uma das fontes mais valiosas para o entendimento da mudança terrestre a partir de um ponto de vista temporal. O GIS não só torna os dados, como os do Landsat, fáceis de acessar e compartilhar, mas também permite aos usuários obterem e divulgarem informações valiosas a partir deles."

O novo aplicativo permite a localização e a exploração da coleção de imagens do Landsat, que é altamente fácil de usar e será especialmente valioso para organizações que trabalham com sensoriamento remoto e imagens de observação da terra. Gerenciado conjuntamente pelo USGS e a NASA, o Landsat é o programa de observação terrestre espacial mais antigo da história. O programa Landsat começou oficialmente em 1972 com o lançamento do Landsat 1 e, com o Landsat 4 em 1982, o programa começou a fornecer continuidade de dados missão a missão. Esta continuidade de dados é essencial para a observação e análise confiáveis dos processos e mudanças da terra ao longo do tempo.