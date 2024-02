Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

"Cada visita ao Empire State Building é única e tornamos mais fácil para nossos leais moradores locais, que trazem seus convidados e nossos superfãs para apreciar as exposições e vistas incomparáveis de nosso observatório repaginado de tempos em tempos", disse Jean-Yves Ghazi, Presidente do Observatório do Empire State Building. "Queremos mostrar a nossos fãs nosso apreço pela sua fidelidade e oferecer acesso exclusivo a experiências autênticas de alto nível e às melhores vistas do centro da cidade de Nova York."

Cada novo membro do Programa Embaixador irá receber um NFT personalizado no momento da inscrição. Para cada nível alcançado, os membros irão receber NFTs personalizados adicionais, desenvolvidos e distribuídos em parceria com a Uptop, que apresentam o "Edifício Mais Famoso do Mundo" em um cenário Art Déco no respectivo tom metálico do nível. Os NFTs exclusivos servem como lembrança digital e chave para resgatar suas recompensas personalizadas.

O observatório do Empire State Building passou recentemente por uma repaginação de US$ 165 milhões que inclui uma entrada exclusiva para visitantes, um museu imersivo com nove galerias, novos uniformes sob medida para anfitriões do observatório e os emblemáticos observatórios dos 86o e 102o andares. A Observatory Experience repaginada foi recentemente eleita a atração número um nos EUA pelos viajantes do Tripadvisor por dois anos consecutivos.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva a 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da base à antena. A repaginação da Observatory Experience do Empire State Building, de US$ 165 milhões, cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva a visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102o andar com janelas do piso ao teto. A jornada para o mundialmente famoso observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre em 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência na cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história emblemática do edifício até seu lugar atual na cultura pop. A Observatory Experience do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado "Edifício Favorito da América" pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração número 1 nos EUA pelo segundo ano consecutivo no Travellers' Choice Awards de 2023 do Tripadvisor: Best of the Best e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

