Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A equipe de avaliação mundial da Andersen trabalha com empresas, fundos, pessoas com alto patrimônio e escritórios familiares para fornecer avaliações de empresas, ativos tangíveis e intangíveis, além de títulos complexos para fins tributários, de relatórios financeiros e consultoria de transações. Os clientes da Andersen abrangem vários setores com diversas necessidades de avaliação ao redor do mundo.

Poucos meses após anunciar sua prática de avaliação mundial, a Andersen, a empresa de serviços profissionais independentes e multidisciplinares com crescimento mais rápido no mundo, expandiu sua cobertura de avaliação para mais de 16 países em toda a Europa. Houve um acréscimo de 14 novos grupos na Europa apenas nos últimos 12 meses.

O desenvolvimento estratégico da plataforma de avaliação da Andersen começou com a soma de capacidades de avaliação na Romênia em 2022 e no Reino Unido no início de 2023. A Andersen lançou formalmente sua prática de avaliação mundial no outono passado com a intenção de se tornar uma das cinco principais empresas de avaliação do mundo nos próximos dois anos.

"Nossa expansão da plataforma Andersen em toda a Europa reflete as crescentes necessidades de nossos clientes por melhores recursos de avaliação independentes, onde quer que façam negócios", disse Sid Luckenbach, Diretor Geral de Prática de Avaliação Mundial da Andersen. "Nossos profissionais de avaliação são independentes e trazem profunda experiência no setor e um compromisso compartilhado com a excelência."

A Andersen possui agora capacidades de avaliação abrangentes em toda a região europeia mediante acordos de cooperação com as melhores equipes e da recente adição de pessoas importantes em todo o mundo. As mais recentes adições europeias à prática de avaliação mundial da Andersen incluem:

-- Encon Consulting (Albânia) - A Encon Consulting trabalha em estreita cooperação com os clientes para oferecer uma ampla gama de serviços de avaliação, incluindo estratégia de negócios, imóveis, pesquisas de mercado, estudos de viabilidade e avaliações de negócios abrangentes.

-- WIZEN (Estônia) - WIZEN, uma empresa independente de consultoria empresarial, trabalha com pequenas e médias empresas para fornecer avaliação de valor, fusões e aquisições, diligência devida financeira, arrecadação de capital, além de serviços de preparação e gestão de vendas estratégicas.

-- Neuvoa (Finlândia) - Operando em Helsinque, a Neuvoa Advisors proporciona um conjunto de serviços de avaliação para fusões e aquisições, contratos estruturais e de propriedade, contratos de capital e financiamento e diligência devida.