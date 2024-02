Comunicado do Business Wire :Advanced Technology Research Council

O Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) dos EAU, com mandato para moldar um ecossistema avançado de P&D em Abu Dhabi e impulsionar as prioridades estratégicas de pesquisa dos EAU, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) do Estado de São Paulo no Brasil, à margem do Encontro de Cúpula Mundial de Governos (WGS) 2024. Esta sinergia visa alavancar a experiência técnica do ATRC e suas subsidiárias para a integração perfeita da Inteligência Artificial (IA) na infraestrutura tecnológica de São Paulo e serviços governamentais.

H.E. Faisal Al Bannai, Secretary General of ATRC and the Secretary of São Paulo State, Mr. Caio Mário Paes De Andrade signing a Memorandum of Understanding (MoU) on the sidelines of the World Governments Summit (WGS) 2024. (Photo: AETOSWire)