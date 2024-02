Como funciona a captura e armazenamento de carbono

As emissões de CO2 são as grandes vilãs do aquecimento global. Remover esse gás do meio ambiente é possível, mas, além de não ser nada rápido e nem batato, esse processo também está sofrendo com a interferência humana.O dióxido de carbono(CO2) é um composto natural e importante da atmosfera do planeta Terra. Mas o atual nível de concentração de 422 ppm (partes por milhão) revela um aumento de 50% da presença do gás desde o início da Revolução Industrial, há mais 200 anos. Desde então, a atividade humana – e principalmente a queima de combustíveis fósseis – elevou este gás a níveis perigosos, enquanto pouco foi feito para reduzir essas emissões. À medida que o dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa se acumulam na atmosfera, eles atuam como um cobertor, que impede que a energia solar irradie de volta para o espaço à noite, aquecendo, assim, o planeta. O que é a captura e armazenamento de carbono? O dióxido de carbono é naturalmente removido da atmosfera pelas florestas e outras plantas. Os oceanos e o solo também absorvem CO2, removendo-o da atmosfera. Mas esse processo não é rápido e também está sofrendo com a interferência humana, por exemplo, através do desmatamento, do uso excessivo de pesticidas e da poluição. A captura e sequestro de carbono(CCS, na sigla em inglês) pode impedir que o excesso desse composto entre na atmosfera. A iniciativa foi introduzida pela primeira vez na década de 1970, mas ainda divide a opinião de especialistas devido a questões de saúde e segurança. Tais preocupações incluem possíveis vazamentos de tubulação, que podem causar asfixia em seres humanos ou animais, contaminação da água potável através de metais lixiviados e outros poluentes, além do potencial de atividade sísmica desencadeada pelo CO2 comprimido. Na Alemanha, o procedimento é proibido. Mas afinal, como o carbono é capturado? O processo envolve a separação artificial do CO2 de outros gases, liberados pela queima de combustíveis fósseis, como como carvão ou gás natural, ou por siderúrgicas, refinarias, fábricas de cimento e fertilizantes. Ele também pode ser removido antes da combustão, mas este processo utiliza tecnologia encontrada apenas em instalações mais novas. Uma vez capturado, o composto é comprimido em um líquido e transportado para um local de armazenamento adequado, geralmente no subsolo, como antigos reservatórios de petróleo e gás, minas de carvão abandonadas e formações rochosas porosas cheias de água salgada. O CO2 também pode ser extraído diretamente do ar usando filtros e produtos químicos em um processo conhecido como captura e armazenamento de carbono diretamente do ar (DACCS, na sigla em inglês). Estas instalações consomem muita energia e ainda são bastante caras. Outra opção, a bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS, na sigla em inglês), envolve a queima de biomassa – madeira, culturas energéticas ou resíduos sólidos agrícolas e municipais que contenham carbono capturado – para gerar energia. As emissões resultantes são capturadas e armazenadas no subsolo. A plantação e processamento de florestas e culturas geridas poderia sequestrar ainda mais carbono, embora estas culturas possam acabar por competir com culturas alimentares por terra e água. O uso de todas essas tecnologias hoje ainda é limitado e, em grande parte, não testado em larga escala. Por que a captura e o armazenamento de carbono são importantes? Mesmo se a humanidade reduzir drasticamente as emissões de dióxido de carbono num futuro próximo, o mundo ainda precisará remover entre 450 bilhões e 1,1 trilhão de toneladas métricas de CO2 até 2100, de acordo com um estudo de janeiro de 2023. O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima da ONU disse em 2022 que o uso de tecnologias de remoção de CO2 será "inevitável" se o mundo quiser cumprir suasmetas de emissões líquidas zero. Mas os especialistas alertam que o setor precisará de um desenvolvimento substancial nos próximos 10 anos. Atualmente, estima-se que apenas 0,1% das emissões globais sejam capturadas por essa tecnologia. Em novembro de 2023, a Agência Internacional de Energia alertou que os produtores de petróleo e gás precisavam "[deixar] de lado a ilusão de que quantidades extremamente grandes de captura de carbono são a solução". E os críticos salientam que a tecnologia CCS apenas dá aos produtores de combustíveis fósseis luz verde para continuarem a explorar petróleo, gás e carvão. Uma solução melhor, dizem eles, é reduzir a nossa dependência desses combustíveis e eliminá-los completamente –o mais rapidamente possível. Autor: Martin Kuebler