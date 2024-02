Colômbia denuncia violação das tréguas de paz por parte dos rebeldes

A guerrilha do ELN e a principal dissidência das Farc estão violando as tréguas acordadas nas negociações de paz, com uma onda de violência no oeste da Colômbia, denunciaram mediadores e autoridades nesta terça-feira (13).

A Defensoria do Povo e a Igreja Católica juntaram-se à rejeição do Governo, que na segunda-feira qualificou de "deslealdade" o ataque de organizações da região do Pacífico, que obrigou milhares de agricultores a se confinarem.

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em negociações com o governo do esquerdista Gustavo Petro em Cuba, anunciou na sexta-feira um "ataque armado por tempo indeterminado" no departamento de Chocó, apesar do cessar-fogo bilateral que está em vigor desde agosto.