Clubes franceses são os que mais gastaram no mercado de janeiro

Os clubes franceses de futebol foram os que mais gastaram no mercado de inverno de 2024, com quase 270 milhões de euros (cerca de R$ 1,43 bilhão na cotação atual) em contratações, de acordo com o relatório sobre transferências internacionais publicado nesta terça-feira (13) pela Fifa.

Esse valor é o dobro do total pago pelos clubes franceses em janeiro de 2023 na mesma janela (+121,1%).

É também a primeira vez desde 2017 que os clubes ingleses, que gastaram 170 milhões de euros (cerca de R$ 902 milhões) no mercado de inverno, são superados por outro campeonato em termos de investimento em reforços.