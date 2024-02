Após ameaça de Trump sobre Otan, líderes europeus buscam reforçar defesa

Líderes europeus membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) defenderam uma expansão da capacidade de defesa da aliança, com a Alemanha sugerindo uma produção de armas em larga escala pela Europa, em resposta às falas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que sugeriu uma invasão russa aos países-membros que não cumprem a meta de gastos da aliança.

Trump, que é o favorito para concorrer à Presidência dos EUA novamente pelo partido Republicano, fez um comício no sábado, 10, na Carolina do Sul, onde afirmou que poderia encorajar a Rússia a "fazer o que quisesse" contra países aliados que são "delinquentes" e não cumprem com as regras de gastos de no mínimo 2% do Produto Interno Bruto (PIB) com defesa.