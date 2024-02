Alemanha toma medidas contra financiamento da extrema direita

O governo de Olaf Scholz apresentou, nesta terça-feira (13), uma série de medidas para combater a extrema direita, atacando em particular o seu financiamento, em uma Alemanha em choque após a revelação de uma reunião secreta de extremistas que planejavam como expulsar estrangeiros.

Ao receber com satisfação a recente manifestação de "centenas de milhares de cidadãos" contra os extremistas e o racismo - após a revelação dessa reunião em janeiro - a ministra do Interior, Nancy Faeser, detalhou as medidas para combater o que considera ser "a maior ameaça à ordem democrática".

"Queremos destruir essas redes da extrema direita. Queremos privá-las dos seus rendimentos, queremos tirar as suas armas", sublinhou em uma coletiva de imprensa em Berlim.