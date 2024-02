Al Jazeera afirma que dois de seus jornalistas foram gravemente feridos em bombardeio em Gaza

Dois jornalistas da Al Jazeera ficaram gravemente feridos nesta terça-feira (13) em um bombardeio israelense no sul da Faixa de Gaza, informou a rede catari.

Segundo a Al Jazeera, o correspondente Ismail Abu Omar e o seu cinegrafista Ahmad Matar foram atingidos em um ataque no setor de Rafah, no extremo sul do território palestino. O Exército israelense, contatado pela AFP, não fez comentários.