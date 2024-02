AIEA alerta que Irã "não é totalmente transparente" em relação a programa atômico

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, alertou nesta terça-feira que o Irã "não é totalmente transparente" em relação a seu programa atômico, particularmente depois de um ex-líder do programa anunciar que Teerã tem "em mãos" todas as peças para produzir armas nucleares.

Grossi, que falou durante a Cúpula Mundial de Governos, em Dubai, referiu-se a comentários feitos no fim de semana por Ali Akbar Salehi. O chefe da AIEA apontou "um acúmulo de complexidades" no Oriente Médio em meio à guerra de Israel contra o grupo extremista Hamas na Faixa de Gaza.

Desde o colapso do acordo nuclear de 2015 do Irã com potências mundiais, Teerã tem buscado o enriquecimento nuclear em níveis ligeiramente abaixo dos compatíveis com produção de armas. O Irã acumulou urânio enriquecido suficiente para construir várias armas, se assim decidir. Agências de inteligência dos EUA e outras, porém, avaliam que o Irã ainda não deu início a um programa de armas. Existem suspeitas de que Israel tenha seu próprio programa de armas nucleares.