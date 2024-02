Varandas de Paris são preocupação de última hora para os Jogos Olímpicos

A menos de seis meses dos Jogos Olímpicos, as autoridades enfrentam um possível problema de última hora: as varandas dos edifícios parisienses serão suficientemente resistentes para suportar as multidões que se reunirão durante a cerimônia de abertura?

No dia 26 de julho, para a cerimônia planejada às margens do rio Sena e que os organizadores prometem que será grandiosa, famílias inteiras poderão lotar as varandas, junto com amigos convidados, para apreciar o espetáculo.

As autoridades estão trabalhando na ideia de lançar uma operação de verificação em grande escala da solidez das varandas após um alerta feito por profissionais do setor imobiliário.