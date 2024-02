Takefusa Kubo renova com Real Sociedad até 2029

O atacante japonês Takefusa Kubo renovou nesta segunda-feira (12) o seu contrato até 2029 com a Real Sociedad, que visita o Paris Saint-Germain na quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, informou o clube basco em um comunicado.

O jogador da seleção japonesa, que se transferiu para a Real Sociedad, depois de passar pelas categorias de base do Barcelona e do Real Madrid sem conseguir se firmar, sempre foi considerado uma das grandes esperanças do futebol asiático.

Ele chegou ao clube basco no verão de 2022, e se estabeleceu rapidamente como titular.

Pilar da equipe de Imanol Alguacil, que conseguiu levar a Real Sociedad de volta à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2013, Kubo disputou 71 jogos oficiais desde a sua chegada, nos quais marcou 15 gols e deu 8 assistências.

ati/gr/mcd/aam