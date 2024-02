Seis feridos, um em estado grave, em ataque a tiros no metrô de NY

Seis pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um ataque a tiros ocorrido nesta segunda-feira (12) em uma estação de metrô de Nova York, pouco antes do horário de pico, segundo informações dos bombeiros.

O alarme soou pouco depois das 16h30 (18h30 no horário de Brasília). Uma pessoa em estado crítico foi levada ao hospital, assim como outras quatro em estado grave e uma com ferimentos leves, informaram os bombeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não foi fornecido nenhum motivo para o ataque. Mídias locais mostraram uma grande resposta dos serviços de emergência na estação de metrô elevada da Mount Eden Avenue, no bairro do Bronx, no norte de Manhattan.