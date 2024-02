CARNAVAL RIO DE JANEIRO: Escolas brilham na 1ª noite de desfiles no Sambódromo do Rio

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel liberta dois reféns argentinos em operação militar no sul de Gaza

Israel anunciou, nesta segunda-feira (12), que libertou dois reféns de origem argentina em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, em uma operação noturna que deixou uma centena de mortos, segundo o Hamas, no poder neste território palestino.

RAFAH, Territórios Palestinos:

Rafah vive um 'inferno' após bombardeio israelense

Majed tinha apenas 40 dias de vida quando morreu em Rafah, no sul de Gaza, durante a operação israelense que destruiu vários edifícios e permitiu o resgate de dois reféns.

FAIXA DE GAZA:

No meio da noite sob bombas, um comando israelense liberta dois reféns em Gaza

Um dilúvio de fogo para cobrir uma operação de comando relâmpago. Na madrugada desta segunda-feira (12), as forças israelenses libertaram dois reféns de origem argentina mantidos em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza. Veja, a seguir, como foi a operação.

RAMAT GAN, Israel:

'Lágrimas, abraços e poucas palavras' em Israel após libertação de reféns argentinos

"Nós os vimos (...) houve muitas lágrimas, abraços e poucas palavras", disse Idan Bejerano, genro de um dos dois reféns argentino-israelenses libertados na manhã desta segunda-feira (12) em uma operação militar das forças israelenses no sul da Faixa de Gaza.

=== PAPA ARGENTINA ===

CIDADE DO VATICANO:

Entre abraços e alfajores, Milei se reúne com papa Francisco no Vaticano

O presidente argentino, Javier Milei, foi recebido nesta segunda-feira (12) por seu compatriota papa Francisco no Vaticano, em uma reunião com o objetivo de estreitar as relações entre estes dois líderes de ideologias opostas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PARIS:

Chile busca investidores na Europa para seu projeto de hidrogênio verde

O Chile procura investidores na Europa para os seus projetos de energia solar, eólica e de hidrogênio verde, na esperança de descarbonizar e desenvolver as suas minas de cobre e a sua indústria, dependente do carvão e do petróleo.

MEJILLONES, Chile:

Paraíso poluído: cidade chilena aguarda limpeza após fechamento de usinas de carvão

Com suas águas verde esmeralda, areia fina e bonitos guarda-sóis, a pequena cidade de Mejillones, no norte do Chile, reúne todos os ingredientes de um clássico resort. No entanto, é uma das cinco "zonas de sacrifício" que desafiam a transição energética no país.

QUITO:

Estradas e erosão ameaçam antiga civilização amazônica no Equador

A floresta os protegeu durante séculos, mas a construção de estradas, a erosão e o trabalho agrícola colocaram em risco os relevos de uma colossal civilização amazônica de 2.500 anos no leste do Equador.

WASHINGTON:

Secretário da Defesa dos EUA é internado na UTI

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que luta contra o câncer de próstata, foi internado em uma unidade de terapia intensiva depois de ser hospitalizado por um "problema urgente de bexiga", informou o Pentágono no domingo (11).

-- EUROPA

KIEV:

Após dois anos de guerra, Ucrânia volta à defensiva

Prestes a entrar no terceiro ano de guerra, o Exército ucraniano, exausto após a sua contraofensiva fracassada em 2023, está mais uma vez na defensiva face a um front estagnado e aos ataques das tropas russas, mais numerosas e melhor armadas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

A pressão de levar o mito Bob Marley às telas de cinema

Quando o diretor Reinaldo Marcus Green decidiu fazer um filme sobre o pai do Reggae, Bob Marley, o peso da responsabilidade falou mais alto, sobretudo pela estreia na Jamaica.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

