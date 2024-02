Paraíso poluído: cidade chilena aguarda limpeza após fechamento de usinas de carvão

Embora este país sul-americano tenha lançado um ambicioso plano em 2019 para encerrar as suas 28 usinas elétricas a carvão até 2040, incluindo as oito em Mejillones, também se comprometeu a restaurar as áreas afetadas por anos.

Com suas águas verde esmeralda, areia fina e bonitos guarda-sóis, a pequena cidade de Mejillones, no norte do Chile, reúne todos os ingredientes de um clássico resort. No entanto, é uma das cinco "zonas de sacrifício" que desafiam a transição energética no país.

"A dívida do Chile e os impactos da geração de energia baseada no carvão são consideráveis no contexto da crise climática, mas também pelos impactos que têm nas zonas de sacrifício", afirmou Estefanía González, vice-diretora de campanhas do Greenpeace Andino, ressaltando sua preocupação com as pessoas destas regiões.

Segundo ela, é necessária uma "transição justa" que não permita apenas abandonar os combustíveis fósseis, mas também "reconverter estes territórios, repará-los e permitir que as atividades que foram afetadas se recuperem ao longo do tempo".

No cais do porto pesqueiro desta cidade de 13 mil habitantes no coração do deserto do Atacama, a 1.400 km da capital Santiago, José González descreve o estágio 4 do câncer que sofre.

"Há uma poluição imensa aqui", conta este funcionário do porto, atualmente em licença médica, enquanto reforça sobre uma série de empresas ligadas à indústria química e outras usinas de carvão que surgiram na região às margens do oceano Pacífico.