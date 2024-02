Mulher atira em megaigreja dos EUA, fere criança de 5 anos e é morta por policiais

Uma mulher atirou em duas pessoas durante um serviço religioso em uma das maiores igrejas dos Estados Unidos no domingo, 11, ferindo duas pessoas, incluindo uma criança de cinco anos. A mulher foi morta por dois policiais que estavam fora do serviço e trabalhavam como seguranças no local.

A Igreja de Lakewood, em Houston, tem capacidade para 16 mil pessoas. Anteriormente, o local chegou a abrigar o estádio do Houston Rockets, da liga americana de basquete. A criança de 5 anos está em estado crítico em um hospital infantil, enquanto um homem de 50 anos está estável em outro hospital com um ferimento no quadril.

Os disparos foram feitos com um rifle estilo AR-15 entre os cultos na igreja, que recebe regularmente 45 mil pessoas todas as semanas, tornando-a a terceira maior igreja dos EUA, de acordo com o Instituto Hartford de Pesquisa Religiosa.