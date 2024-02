Lesão no joelho de Morata é menos séria e atacante poderá voltar em até 3 semanas

O atacante do Atlético de Madrid, Álvaro Morata, sofreu uma torção no ligamento do joelho direito no domingo, no jogo de LaLiga contra o Sevilla, para alívio dos 'rojiblancos' que temiam uma lesão mais grave.

Morata foi submetido a uma ressonância magnética que mostrou que o jogador sofreu "uma contusão óssea e entorse do ligamento lateral interno do joelho direito", informou nesta segunda-feira (12) o Atlético.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time 'colchonero' não especificou quanto tempo o atacante ficará afastado, se limitando a afirmar que o jogador fica "pendente de evolução", mas, segundo a imprensa espanhola, poderá ficar fora dos gramados por um período entre duas a três semanas.