Kansas City Chiefs vence 49ers (25-22) na prorrogação e é bicampeão do Super Bowl

Com uma virada épica liderada por Patrick Mahomes que levou à prorrogação, o Kansas City Chiefs se sagrou bicampeão da NFL neste domingo (11) ao derrotar o San Francisco 49ers por 25 a 22 em Las Vegas, onde a cantora Taylor Swift vibrou com a vitória de seu namorado, Travis Kelce.

Os Chiefs superaram uma desvantagem de 0 a 10 antes do intervalo e conseguiram a vitória com um 'touchdown' de Mecole Hardman na prorrogação no Allegiant Stadium, para a alegria de Swift e de outras celebridades que a acompanhavam em um camarote.

O Kansas City Chiefs, com três títulos nas últimas cinco temporadas, vai se firmando como a nova dinastia da liga de futebol americano e Mahomes ainda está a caminho do recorde de sete troféus de Tom Brady.