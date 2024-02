Israel liberta dois reféns argentinos em operação militar no sul de Gaza

A Presidência argentina confirmou a informação e a identidade dos dois libertados e o gabinete do presidente Javier Milei, que esteve em Israel há poucos dias e está nesta segunda-feira em Roma, agradeceu às forças de segurança israelenses na rede social X "por terem concluído com sucesso o resgate" de Marman e Har.

Israel anunciou, nesta segunda-feira (12), que libertou dois reféns de origem argentina em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, em uma operação noturna que deixou uma centena de mortos, segundo o Hamas, no poder neste território palestino.

O Ministério da Saúde do Hamas relatou "cerca de 100 mortos" em um ataque, incluindo bombardeios contra vários edifícios em Rafah.

"O fogo irrompeu então deste edifício e dos edifícios vizinhos, seguido de longos combates, durante os quais dezenas de alvos do Hamas foram bombardeados para permitir a saída dos soldados", disse o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

As forças israelenses invadiram "com explosivos" o segundo andar de um prédio onde esses prisioneiros estavam mantidos, "abriram fogo contra alvos próximos e libertaram os reféns", disseram o Exército e o Governo.

Sequestrados no kibutz Nir Yitzhak, os dois homens foram transferidos para o centro médico Sheba em Ramat Gan e "estão em condições estáveis", disse Arnon Afek, diretor do estabelecimento, à imprensa.

Antes destas duas últimas libertações, as autoridades israelenses estimavam que 132 reféns ainda se encontravam em território palestino e que 29 deles tinham morrido.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas em Israel no dia 7 de outubro e levadas para Gaza. Uma trégua de uma semana no final de novembro permitiu a libertação de uma centena delas em troca de cerca de 240 palestinos detidos em Israel.

"O tempo se esgota para os reféns. Suas vidas estão em perigo a cada momento que passa. O governo deve colocar todas as opções sobre a mesa para libertá-los", afirmou o Fórum das Famílias de Reféns.

"Hoje estamos felizes, mas ainda não ganhamos. Este é apenas mais um passo para o retorno para casa" dos reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza, disse Idan Bejerano, genro de Louis Har, em frente ao hospital.

Rafah tornou-se o último refúgio dos palestinos, onde 1,4 milhão de pessoas estão aglomeradas, segundo a ONU, presas nesta cidade próxima à fronteira fechada do Egito.

Netanyahu quer derrotar o Hamas no seu "último reduto", em Rafah. "A vitória está ao nosso alcance", disse à rede americana ABC, garantindo que Israel garantirá "uma passagem segura à população civil para que possa partir", sem dizer onde poderá se refugiar.

Vários países alertaram para uma "catástrofe humanitária" no caso de um ataque à cidade.

"Nas condições atuais", os Estados Unidos "não serão capazes de apoiar uma operação militar em Rafah devido à densidade populacional", disse um alto funcionário do governo Biden, observando que a população civil "não tem para onde ir".

A guerra entre Israel e o Hamas eclodiu em 7 de outubro com o ataque sem precedentes do grupo islamista ao território israelense, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um relatório da AFP baseado em dados israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islamista que governa Gaza, que considera uma organização terrorista. A ofensiva israelense deixou até agora mais de 28.300 mortos no enclave, especialmente mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do território.

Quase 1,7 milhão de pessoas, de uma população total de 2,4 milhões em Gaza, tiveram de fugir desde o início da guerra, segundo a ONU, devido à devastação no território palestino sob cerco israelense e atolado em uma grave crise humanitária.

Muitos deles foram deslocados diversas vezes, fugindo para o sul à medida que os combates se espalhavam.

Rafah, convertida em um gigantesco acampamento, é o último centro urbano onde o Exército israelense não entrou e é a principal porta de entrada para ajuda humanitária.

my-az-sst/roc/mas/es/zm/aa