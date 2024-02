Homem armado mata três pessoas em companhia de navegação grega

Um ex-funcionário de uma companhia de navegação grega entrou nas instalações da empresa nesta segunda-feira (12), matou a tiros o proprietário e dois diretores em um subúrbio de Atenas e, em seguida, aparentemente cometeu suicídio, informou a polícia.

O agressor, de 70 anos, "invadiu o prédio com um fuzil na manhã desta segunda-feira e atirou nas três pessoas que estavam no primeiro andar do prédio", informou a polícia em comunicado.

Posteriormente, ele foi encontrado morto "no porão do prédio junto com seu fuzil", segundo a mesma fonte.