França revela rede que divulga propaganda russa na Europa e nos EUA

Chamada de "Portal Kombat", a rede inclui 193 páginas da web com informações muito similares entre si, segundo o organismo estatal, que investigou os portais entre setembro e dezembro de 2023.

Um organismo francês que combate as interferências digitais estrangeiras anunciou, nesta segunda-feira (12), que descobriu uma rede de páginas russas criadas para disseminar propaganda do Kremlin na Europa e nos Estados Unidos.

O objetivo do "Portal Kombat" é justificar a invasão russa da Ucrânia, indicou uma fonte diplomática francesa. "Muito orientados ideologicamente, esses conteúdos expõem narrativas que são claramente imprecisas ou enganosas", advertiu.

Vários portais têm a palavra "pravda" ["verdade", em russo] como nome de domínio e possuem um indicativo distinto de acordo com os idiomas. A página destinada a ser lida na Espanha, por exemplo, chama-se pravda-es.com. Para os países de língua inglesa, é pravda-en.com.

As páginas disseminam "conteúdo pró-russo destinado a um público internacional", especialmente nos países que apoiam a Ucrânia, indicou o organismo.

O Ministério das Relações Exteriores francês negou ter mercenários na Ucrânia, e a afirmação de Moscou foi desmentida alguns dias depois por voluntários franceses no terreno.

Uma fonte militar alertou que existe a possibilidade de que as páginas do "Portal Kombat" sejam impulsionadas novamente no futuro.

Outra estratégia, chamada de "Matrioska", consiste em enviar diretamente mensagens para os meios de comunicação nas redes para incentivá-los a verificar informações falsas. Segundo especialistas, o objetivo é sobrecarregar os verificadores de fatos ocidentais.