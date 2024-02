Europa precisa de 'segundo seguro de vida' além da Otan, adverte chanceler francês

A Europa precisa de "um segundo seguro de vida" além da Otan, advertiu nesta segunda-feira o chefe da diplomacia francesa, Stéphane Séjourné, após declarações de Donald Trump sobre os países cuja contribuição financeira à aliança considera insuficiente.

"Precisamos de um segundo seguro de vida, não como substituto, não contra a Otan, e sim como complemento", disse Séjourné durante reunião na França com os colegas alemão e polonês.

O ex-presidente americano sugeriu no último sábado que, caso conquiste um novo mandato, encorajaria a Rússia a "fazer o que quiser" com os membros da aliança que, para ele, não gastam o suficiente com a defesa coletiva.