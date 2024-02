EUA se opõe à ofensiva israelense de 'grande escala' em Rafah sem plano para civis

Os Estados Unidos são contra uma operação militar "de grande escala" em Rafah sem um plano para retirar os civis que estão nesta cidade do território palestino que faz fronteira com o Egito, afirmou nesta segunda-feira (12) o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.

"Sem um plano que seja crível e que (os israelenses) possam executar, não apoiamos uma operação militar em grande escala", declarou à imprensa.