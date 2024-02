Escolas brilham na 1ª noite de desfiles no Sambódromo do Rio

O êxtase carnavalesco tomou conta de um Sambódromo lotado neste domingo (11), na primeira das duas noites de desfiles, que diversas escolas de samba dedicaram à exaltação dos povos originários. O espetáculo, que coloca o Rio sob os holofotes do mundo, encantou quase 70 mil participantes e mais milhões que o acompanharam pela televisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As doze escolas de samba, que disputam a honra de serem as melhores entre as melhores, chegam aqui depois de um ano de muito trabalho, milhares de horas de ensaio e muito amor pelo carnaval.

Salgueiro prestou homenagem ao povo yanomami, que vive uma crise humanitária devido à destruição de suas terras no norte do país. Árvores cortadas com "sangue" jorrando deram lugar a uma figura monumental de um yanomami cercado por dançarinos com flores e penas. "Aprendi português, a língua do opressor, para te mostrar que o meu penar também é a sua dor / Falar de amor enquanto a mata chora é uma luta sem flecha, da boca para fora", cantaram todos. O garimpo devasta esta comunidade, cujos membros sofrem de desnutrição, malária e doenças respiratórias. Além disso, são ameaçados e mortos por confrontarem os garimpeiros. A situação levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mobilizar permanentemente forças de segurança em janeiro. "Viemos mostrar o que está acontecendo na Amazônia, como está o desmatamento, como o povo yanomami está sendo tratado (...) Tem criança, gente morrendo, e animais morrendo, estão queimando a floresta" disse Kevin Rodriguis, de 22 anos, após descer de guindaste de um carro alegórico do Salgueiro no final do desfile.

Salgueiro também lembrou do jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira, assassinados na Amazônia em 2022 enquanto investigavam crimes ambientais. A Grande Rio, por sua vez, representou a "criação do mundo" segundo o mito tupinambá.

A abertura foi feita pela Porto da Pedra, escola de São Gonçalo, município próximo ao Rio. "É a festa de todo mundo. São pessoas que tem vidas muito difíceis, pessoas marginalizadas, e por um dia estão no centro da atenção, são o cartão postal do país", disse à AFP a moradora de São Gonçalo Josiane Moraes de Souza, assistente social de 52 anos. Mas um incidente ofuscou seu desempenho: um de seus carros alegóricos teve dificuldade para avançar. Após alguns minutos de comoção e empurrado por dezenas de homens, conseguiu seguir caminho pela avenida.