Coreia do Norte testa novo sistema de controle de lançamento de foguetes

O novo lançador pode ser "reavaliado" e seu papel no campo de batalha "ampliado", segundo a KCNA.

A Academia de Ciências da Defesa norte-coreana conduziu com sucesso um "teste de disparo de controle balístico de projéteis de um lançador de foguetes múltiplo de calibre 240 mm" para desenvolver um "sistema controlável de projéteis e (mísseis) balísticos" para o lançador de foguetes, disse o ministério.

A Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira (12) que desenvolveu um novo sistema de controle para um lançador de foguetes múltiplos, que marcará uma "mudança qualitativa" nas suas capacidades defensivas.

A Coreia do Norte declarou este ano o seu vizinho do sul como o seu "principal inimigo" e fechou agências dedicadas à reunificação das duas Coreias.

O líder Kim Jong Un insistiu na sexta-feira que não hesitaria em "acabar" com a Coreia do Sul se for atacado, chamando Seul de "o mais perigoso e primeiro inimigo estatal e arqui-inimigo invariável".

