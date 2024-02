Conflito em Gaza e ataques no Mar Vermelho ameaçam a economia global, segundo FMI e BM

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial alertaram, nesta segunda-feira (12), que a guerra em Gaza e os ataques a navios mercantes no Mar Vermelho representam uma ameaça para a economia global.

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, disse na Cúpula Mundial de Governos em Dubai que a guerra em Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas, que eclodiu em outubro, já prejudicou as economias do Oriente Médio e do Norte da África.

"O que mais temo é um prolongamento do conflito porque (...) o risco de ele se espalhar aumenta", disse Georgieva.