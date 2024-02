Comunicado do Business Wire :European High Growth Opportunities Securitization Fund

O European High Growth Opportunities Securitization Fund (o "fundo"), atuando por meio de e representado pela European High Growth Opportunities Manco SA, cada um dos quais sendo um veículo de investimento assessorado pela Alpha Blue Ocean, responde a um comunicado à imprensa publicado em 1?º de fevereiro de 2024 pela Tony G Co-Investment Holdings Ltd. (a "empresa"), segundo o qual a empresa afirmou que não está vinculada às suas obrigações sob os termos da debênture conversível do valor principal de US$ 1.288.000 da empresa, com data de 10 de agosto de 2021 (a "debênture"), e que pretendia emitir ações ao Fundo. O Fundo gostaria de notificar aos acionistas da empresa que rejeita a suposta emissão de ações e continua a alegar que a empresa está vinculada e violando suas obrigações nos termos das debêntures. O Fundo prossegue com a sua reclamação contra a empresa, que será ouvida pelo Tribunal Superior de Justiça de Ontário (o "Tribunal") em 22 de novembro de 2024. O Fundo recorda tanto a administração quanto o conselho de administração da empresa que eles estão vinculados às suas obrigações fiduciárias para com a empresa e todas as partes interessadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, dada as ações da empresa, sua administração e o seu conselho de administração, que inclui os Srs. Antanas Guoga e Ron Akram, o Fundo explora atualmente todas as outras vias de recurso disponíveis, incluindo o alívio ao abrigo da solução contra a opressão e o alívio disponível na Bolsa de Valores do Canadá (a "CSE") e na Ontario Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários de Ontário) com relação a este assunto.

Na opinião do Fundo, a empresa falhou em oferecer uma orientação clara ao mercado em relação às suas obrigações nos termos da debênture e à reivindicação iniciada pelo Fundo, ou a empresa não cumpriu suas obrigações de emitir comunicados à imprensa com relação às alterações materiais. A posição do Fundo é de que: -- Como resultado da ocorrência de vários eventos de inadimplência nos termos da debênture e do contrato de subscrição subjacente (incluindo a falha da empresa em emitir títulos para o Fundo em tempo hábil e a suspensão da negociação dos títulos da empresa na CSE em 6 de junho de 2022), o Fundo exerceu seus direitos decorrentes da debênture em 21 de novembro de 2022 e exigiu que a empresa pagasse imediatamente a soma de US$1.288.000 em dinheiro, conforme os termos da debênture; -- Embora os valores devidos pela empresa ao Fundo acumulem mensalmente a uma taxa de juros compostos de 40% ao ano, a empresa não respeitou sua obrigação de reembolsar o Fundo por mais de um ano, se concentrando, em vez disso, na conclusão de uma série de transações relacionadas com as partes, que o Fundo acredita corroem o valor das partes interessadas para benefício próprio ; -- Em 7 de dezembro de 2022, o Fundo foi forçado a iniciar um processo no Tribunal para, entre outras coisas, o pagamento de US$ 1.288.000, mais os juros compostos à taxa de 40% ao ano; e -- Em novembro de 2023, o Fundo concordou em participar de discussões de liquidação com a empresa, como uma demonstração dos esforços de boa-fé do Fundo para solucionar a disputa, concordou em estender determinados prazos judiciais apenas para a empresa encerrar repentinamente as discussões sobre um acordo por meio da suposta emissão unilateral de ações ao Fundo e do comunicado à imprensa que o acompanha em 1º de fevereiro de 2024, que o Fundo acredita que deturpa a responsabilidade da empresa. O Fundo nega a validade da emissão de ações ao Fundo e continuará a buscar recurso contra a empresa por meio de seu litígio no Tribunal.

O Fundo lamenta a necessidade de buscar uma ação legal contra a empresa para que a empresa cumpra com as suas obrigações nos termos das debêntures e deseja pôr um fim rápido a estas distrações. Sobre o European High Growth Opportunities Securitization Fund O European High Growth Opportunities Securitization Fund é um fundo com sede no Luxemburgo cujo objetivo é investir em empresas de alto crescimento.

Declarações prospectivas Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam claramente de natureza histórica ou que dependam necessariamente de eventos futuros são prospectivas e as palavras "antecipar", "acreditar", "esperar", "estimar", "planejar", "pretender", e expressões semelhantes geralmente pretendem identificar declarações prospectivas. Estas declarações baseiam-se em expectativas atuais do Fundo e na informação atualmente disponível. Não são garantias de desempenho futuro, envolver certos riscos e incertezas difíceis de prever, e são baseadas em suposições sobre eventos futuros que podem não ser precisas. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais estão além da capacidade de controle ou previsão do Fundo, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles discutidos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa incluem, entre outras coisas, declarações sobre as intenções do Fundo em relação às debêntures e ao litígio (incluindo qualquer possível acordo e a conduta da empresa em relação a isso). Os fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas, sem limitação, que o litígio será solucionado de maneira desfavorável à empresa e que a empresa será obrigada a pagar valores ou emitir ações ao Fundo na defesa, resolução ou em conexão com o litígio. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado à imprensa e o Fundo não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, exceto conforme exigido por lei aplicável. Nem o CSE nem o seu fornecedor de serviços de regulação aceitam responsabilidade pela adequação ou exatidão deste comunicado à imprensa.