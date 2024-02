Comunicado do Business Wire :Blue Yonder

A Blue Yonder, líder em tecnologia para a cadeia de suprimentos, anunciou hoje a aquisição da flexis AG, uma empresa de tecnologia flexível e inovadora, especializada em otimização da produção e execução de transporte. Com uma sólida base de clientes nos setores automotivo e industrial, a flexis fortalece os recursos da Blue Yonder para ajudar as empresas com produtos altamente configuráveis e fornecedores expansivos a planejar e otimizar suas complexas instalações de produção e estruturas de rede.

"Ao oferecer planejamento dinâmico e sequenciamento flexível de pedidos, a tecnologia da flexis permite que as empresas ofereçam um serviço exemplar aos seus clientes, tornando a solução para os desafios da fabricação moderna tão elegante quanto possível", disse Duncan Angove, CEO da Blue Yonder. "As soluções comprovadas da flexis são utilizadas por algumas das principais marcas do setor automotivo e industrial do mundo. Sua experiência atende perfeitamente às demandas em constante mudança da indústria automotiva atual, que é marcada por um aumento na produção de veículos elétricos, modelos de compra digital e opções avançadas de personalização sob encomenda. Sua visão e tecnologia serão uma adição notável ao portfólio da Blue Yonder, desbloqueando novas oportunidades e agregando valor por meio do ciclo completo de planejamento e execução, incluindo planejamento e programação avançados - com módulos para agendamento de pedidos, sequenciamento de pedidos e programação detalhada - planejamento de vendas e operações, planejamento de transporte e agendamento. Esses recursos permitem que os clientes gerenciem dinamicamente numerosas restrições em ambos os níveis estratégicos e táticos de ponta a ponta dentro de seu processo exclusivo."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À medida que as empresas continuam se deslocando para a personalização, elas estão buscando maneiras de fornecer aos consumidores uma capacidade aumentada de personalizar seu produto antes que ele seja construído. A flexis equipa os fabricantes com a capacidade de agendar e sequenciar pedidos de forma flexível em suas linhas de montagem, bem como integrar-se aos sistemas de gerenciamento de pedidos para equilibrar e otimizar as datas de produção com base na disponibilidade de estoque, restrições de materiais, horários de transporte e sequências de produção.