Colômbia declara 'emergência carcerária' por ataques a guardas

Outra agressão contra carcereiros foi registrada no município de Jamundí (Valle del Cauca, sudoeste), com número indeterminado de guardas do Inpec feridos, segundo as autoridades. Segundo a mídia local, foi um ataque a tiros.

Além disso, "panfletos com ameaças foram encontrados em diferentes prisões", indicou o ministério em um boletim.

Em resposta aos ataques, um sindicato de funcionários penitenciários ameaçou entrar em greve se não fossem tomadas medidas.

"A emergência carcerária tem dois propósitos: (...) proteger a vida e a integridade dos guardas prisionais e erradicar completamente a extorsão e a corrupção que vem" das prisões, explicou Osuna.

Uma das primeiras medidas será, segundo o ministro, a designação de "um procurador específico para (investigar) os homicídios contra guardas do Inpec e outro procurador específico para casos de extorsão e corrupção prisional".

O sistema penitenciário da Colômbia abriga mais de 190 mil reclusos em condições de superlotação grave, segundo dados oficiais.