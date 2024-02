Biden gera polêmica ao fazer campanha no TikTok

"Do ponto de vista da segurança nacional, ainda há preocupações sobre o uso do TikTok em dispositivos do governo federal", confirmou hoje John Kirby, porta-voz da Casa Branca.

Muitos políticos americanos acusam o TikTok, do grupo chinês ByteDance, de ser uma ferramenta de propaganda e espionagem do governo chinês, o que a empresa nega.

Políticos republicanos criticaram nesta segunda-feira o presidente americano, Joe Biden, por fazer campanha no TikTok, quando o uso dessa rede social é proibido nos dispositivos profissionais dos integrantes do governo.

"Isso não impediu que a campanha de Biden se unisse a esse aplicativo perigoso de propaganda do Partido Comunista chinês", criticou a senadora republicana Joni Ernst na rede social X.

"Nada como dar ao Partido Comunista Chinês acesso a todos os dados de uma campanha presidencial. Portas abertas para operações de interferência!", ironizou o congressista conservador Mike Waltz.

Em seu esforço para chegar aos eleitores jovens, a equipe de campanha do presidente democrata aproveitou o domingo do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano, para lançar uma mensagem no TikTok.

"A chegada do presidente ao TikTok ontem à noite - com mais de 5 milhões de visualizações até o momento - ilustra o nosso compromisso e êxito quando se trata de encontrar formas inovadoras de chegar aos eleitores em um ambiente midiático em mudança, fragmentado e cada vez mais individualizado", comentou o vice-diretor de campanha de Biden, Rob Flaherty.

No vídeo, publicado na conta @bidenhq, o presidente democrata, 81 anos, vestido informalmente, participa de uma sessão de perguntas e respostas que mistura esporte e política.