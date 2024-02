Acusado pela morte do renomado cineasta Mehrjui é condenado à morte no Irã

Um tribunal iraniano condenou à morte um homem processado pelo assassinato do conhecido cineasta Dariush Mehrjui e da sua esposa, esfaqueados até a morte na sua casa perto de Teerã, em outubro, informou a Justiça nesta segunda-feira (12).

Mehrjui, um dos mais importantes diretores do cinema iraniano, e sua esposa, Vahideh Mohammadifar, foram esfaqueados em 14 de outubro de 2023 em sua residência em Karaj, na província de Alborz, a oeste de Teerã.

"O principal acusado foi condenado de acordo com a lei de retaliação", que é utilizada no Irã em casos de homicídio, a pedido da família da vítima, disse o presidente do Supremo Tribunal da província de Alborz, Hosein Fazeli-Harikandi, citado pela agência judiciária Mizan Online.