Trump ameaça não defender países da Otan em inadimplência

Donald Trump ameaçou no sábado que, se ganhasse as eleições presidenciais nos Estados Unidos, não defenderia os países da Otan que estão em atraso com os seus pagamentos e que inclusive encorajaria a Rússia a atacá-los.

O ex-presidente dos EUA censura frequentemente os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por não financiarem suficientemente a Aliança.

No seu discurso durante um comício político no sábado na Carolina do Sul, Trump mencionou uma conversa com um responsável da Otan, sem especificar quem.