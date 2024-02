Taiwan detecta oito balões chineses pelo segundo dia consecutivo

Oito balões chineses foram detectados em torno de Taiwan pelo segundo dia, e cinco deles sobrevoaram a ilha, informou o Ministério da Defesa de Taiwan neste domingo (11).

Indicou que os balões foram detectados no sábado, primeiro dia do feriado do Ano Novo Lunar.

Oito balões também foram detectados na sexta-feira, o maior número desde dezembro, quando o ministério começou a divulgar regularmente informações sobre esses dispositivos.