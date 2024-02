Rei Charles III envia mensagem de agradecimento pelo apoio após revelar que tem câncer

O Rei Charles III agradeceu as mensagens de apoio que recebeu desde que revelou, na semana passada, que havia sido diagnosticado com câncer. Em um comunicado divulgado no sábado, 10, o monarca disse que tais pensamentos são "o maior conforto e encorajamento".

"É igualmente animador saber como a divulgação do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão do público e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias no Reino Unido e no mundo todo", disse ele em um comunicado.

"Minha eterna admiração por seu incansável cuidado e dedicação é ainda maior como resultado de minha própria experiência pessoal".