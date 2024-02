Portland, o reduto democrata americano que se tornou uma utopia progressista malsucedida

A caminho do trabalho de manhã cedo, Erica Hetfeld passa por uma equipe de paramédicos que tenta salvar a vida de uma pessoa tendo overdose. A cena se tornou um triste cartão-postal de Portland.

Considerada por muito tempo como um modelo de cidade progressista nos Estados Unidos devido a sua elevada qualidade de vida, com o seu declínio este reduto dos democratas tornou-se um bode expiatório para os republicanos.

"É uma tragédia. Isso não foi visto antes de descriminalizarem as drogas", diz Hetfeld no centro da maior cidade do estado de Oregon, enquanto três homens fumam fentanil em um beco.