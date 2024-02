ONGs denunciam prisão de especialista militar crítica ao governo venezuelano

Rocío San Miguel, ativista e especialista em questões militares na Venezuela, foi detida quando se preparava para viajar para fora do país, informaram neste domingo (11) ONGs de defesa dos direitos humanos e políticos da oposição, sem que as autoridades tenham comentado oficialmente o caso.

A prisão de San Miguel, uma advogada de 57 anos e crítica do governo do presidente Nicolás Maduro, ocorreu na sexta-feira no aeroporto Simón Bolívar, que serve Caracas, segundo os primeiros relatos de ativistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em coerência com o nosso mandato, exigimos a sua libertação imediata e denunciamos que este novo abuso faz parte da dolorosa prática de perseguição contra aqueles que defendem e exercem direitos", publicou a ONG especializada Provea.