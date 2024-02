Netanyahu promete 'passagem segura' para civis em Rafah

"Aqueles que dizem que não se deve entrar em Rafah estão dizendo, na realidade, que é preciso perder a guerra e deixar o Hamas no lugar", declarou o premiê israelense na entrevista à ABC News.

"A vitória está a nosso alcance. Nós vamos conseguir. Vamos acabar com os batalhões terroristas restantes do Hamas e com Rafah, que é o último reduto", acrescentou.

Segundo o premiê, as forças israelenses realizarão a ofensiva enquanto dão "uma passagem segura à população civil para que possa sair" da cidade, afirmou, mencionando que estão trabalhando em um "plano detalhado".

Netanyahu citou áreas do norte de Rafah que foram liberadas e poderiam ser usadas como zonas seguras para civis.

O movimento islamista palestino alertou, por sua vez, para a possibilidade de "dezenas de milhares" de vítimas neste território.

Segundo o alto representante da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, uma ofensiva em Rafah causaria "uma catástrofe humanitária indescritível".

Os Estados Unidos, principal aliado e apoio militar de Israel, não são favoráveis à ofensiva terrestre em Rafah e alertaram que, se não idealizados de forma apropriada, os planos para invadir este território poderiam causar um "desastre".