Haavisto admite derrota para Stubb nas eleições presidenciais da Finlândia (televisão)

O candidato independente Pekka Haavisto reconheceu sua derrota diante do ex-primeiro-ministro conservador Alexander Stubb no segundo turno das eleições presidenciais da Finlândia, neste domingo (11), em uma votação marcada por tensões com a Rússia desde a adesão do país à Otan.

"Alexander, parabéns ao 13º presidente da Finlândia", disse Haavisto, membro dos Verdes, mas que concorreu como independente, em declarações à emissora Yle, após a publicação dos resultados com 96% dos votos apurados, que dão a Stubb 51,7% dos votos e a Haavisto, 48,3%.