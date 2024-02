Grupo Especial se prepara para 1ª noite de desfiles do carnaval carioca

"A tomada de poder feita com essa alegria, com essa energia e por todo esse amor características do povo brasileiro e do povo carioca, será sempre muito bem vinda nesse país", disse Paes.

A expectativa é que 70 mil pessoas lotem a Marquês de Sapucaí cada noite. O maciço de concreto projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer no centro do Rio, com uma passarela de 700 metros ladeada por degraus, completa 40 anos este ano.

O espetáculo, no qual foram investidos bilhões de reais, atrai milhares de turistas e cariocas, que apoiam com total devoção as suas escolas preferidas.

No samba-enredo, linha narrativa dos seus desfiles, as escolas fazem reivindicações históricas, evocando, por exemplo, as tristezas da escravidão ou as lutas pela sua abolição.

Elas também abordam questões atuais.

"As escolas de samba também estão atentas a esse cenário social, político, e usam do seu espaço, da sua uma hora que elas vão passar na Avenida Sapucaí, para falar sobre esses problemas", explicou à AFP Vivian Pereira, diretora cultural da escola Lins Imperial e pesquisadora do grupo de estudo independente Quilombo do Samba.

O Salgueiro, uma das seis escolas que desfila neste domingo, dedica seu enredo deste ano à coragem do povo yanomami, cujo território em Roraima (norte) sofre com as depredações dos garimpeiros.

A crise humanitária nesta comunidade levou há um mês o governo do presidente Lula a anunciar o envio permanente de forças de segurança.

Com a atenção de milhões de telespectadores de todo o planeta, qual fórum melhor para denunciar a degradação e o desmatamento da Amazônia?

Esta edição também terá alguns visitantes incômodos: os mosquitos. Uma proliferação incomum do Aedes aegypti, transmissor da dengue, deixa diversas regiões brasileiras em alerta - São Paulo e Rio de Janeiro entre elas.

Nas primeiras cinco semanas do ano, foram registrados quatro vezes mais casos no Brasil do que no mesmo período de 2023.

Enquanto o Ministério da Saúde iniciou, na sexta-feira, a campanha de vacinação contra a dengue - a primeira gratuita do mundo - nas entradas do Sambódromo haverá equipes borrifando repelente para proteger e permitir que os desfiles sejam aproveitados com tranquilidade (e sem coceira).

ll/app/nn/aa