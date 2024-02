Fiorentina vence seu 1º jogo em 2024; Salernitana demite técnico

Depois de três derrotas e um empate, a Fiorentina (7ª) conseguiu finalmente sua primeira vitória na Serie A em 2024, ao vencer o Frosinone (14º) por 5 a 1, num domingo em que a lanterna Salernitana anunciou a demissão do seu treinador, Filippo Inzaghi.

O atacante Andrea Belotti, emprestado pela Roma no mercado de inverno, e os argentinos Lucas Martínez Quarta e Nicolás González contribuíram com um gol cada para a goleada da 'Viola', que desta forma não se distanciou da luta pelas vagas nos torneios europeus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última vitória do time de Florença no campeonato havia sido no dia 29 de dezembro, por 1 a 0 contra o Torino.