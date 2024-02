Ex-premiê Stubb vence eleições presidenciais da Finlândia

O ex-primeiro-ministro conservador Alexander Stubb venceu, neste domingo (11), as eleições presidenciais da Finlândia, de acordo com os resultados oficiais, em uma votação marcada por tensões com a Rússia desde a adesão do país à Otan. Após o fechamento das seções eleitorais às 20h00 do horário local (15h00 de Brasília) e a apuração de 96% dos votos, os resultados oficiais deram a Stubb 51,7% dos votos e a seu rival Pekka Haavisto, 48,3%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Alexander, parabéns ao 13º presidente da Finlândia", disse Haavisto, membro do partido Verde, mas que concorreu como candidato independente, em declarações à emissora Yle, após a publicação dos resultados.

"O único em que posso pensar agora é a gratidão. É uma grande vitória para a democracia na Finlândia, estou muito orgulhoso de todos os finlandeses que votaram", reagiu Stubb quando os primeiros resultados provisórios foram publicados. O chefe de Estado, com menos poderes que o primeiro-ministro, é eleito por um mandato de seis anos e lidera a política externa do país em estreita colaboração com o governo. Ele também é o comandante supremo das Forças Armadas. Seu papel ganhou importância desde o início da guerra na Ucrânia e da adesão da Finlândia à Otan, à qual a Rússia prometeu responder com "contramedidas". O país escandinavo, que compartilha 1.340 km de fronteira com a Rússia, permaneceu neutro durante a Guerra Fria e tem sido um fiel defensor do diálogo entre os países ocidentais e a Rússia. Mas após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Finlândia encerrou três décadas de não alinhamento militar. Em agosto, a Finlândia acusou Moscou de orquestrar uma crise migratória em suas fronteiras. Como resultado, decidiu fechar sua fronteira com a Rússia em novembro, medida apoiada por ambos os candidatos.

"O fato de termos acabado de aderir à Otan é de grande importância", analisou Theodora Helimaki, pesquisadora de ciências políticas da Universidade de Helsinki. O novo presidente, segundo a especialista, será "em grande parte" responsável pela forma como a aliança será implementada no país. Cerca de 4,3 milhões de eleitores tinham como missão escolher entre Alexander Stubb e Pekka Haavisto. Ambos atuaram como ex-ministros das Relações Exteriores e compartilham a mesma visão sobre a postura a ser adotada em relação à Rússia, com um reforço das sanções.

"A situação política internacional é muito complicada para nós neste momento, acho que realmente precisamos de um presidente que possa trabalhar com os diferentes partidos políticos e que possa negociar", explicou uma eleitora, Maarit Tarkiainen, médica de 46 anos, à AFP. Em 2022, o presidente em exercício, Sauli Niinistö, eleito em 2012 e considerado o líder europeu em exercício que mais conversava com Vladimir Putin, comunicou diretamente sua decisão de ingressar na Otan. Desde então, as relações com Moscou congelaram e nenhum dos candidatos espera uma ligação do Kremlin após as eleições.