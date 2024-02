Chefe da Organização Marítima Internacional, 'otimista' sobre o conflito no Mar Vermelho

"Nosso trabalho é continuar conversando com todas as partes, apoiando os processos dentro da organização e buscando qualquer contribuição que possamos dar dentro das Nações Unidas", disse Domínguez, de 53 anos, em entrevista na sede da organização, em Londres.

O secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), o panamenho Arsenio Domínguez, disse à AFP que a sua organização trabalha "incansavelmente" para acabar com o conflito do Mar Vermelho e mostrou-se "otimista" quanto à sua resolução.

Desde meados de novembro, os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram dezenas de ataques a navios de carga no Mar Vermelho em "solidariedade" com os palestinos afetados pela guerra entre Israel e o Hamas.

No início, alegaram ter como alvo apenas navios ligados a Israel, mas expandiram o espectro para navios dos Estados Unidos e do Reino Unido depois que estes países bombardearam suas posições no Iêmen em retaliação aos seus ataques no Mar Vermelho.

"Sempre fui um otimista e continuarei assim. Sou uma pessoa positiva que procura encontrar uma solução para os desafios que enfrentamos. E na questão do Mar Vermelho, dentro do que é a OMI, o foco é continuar fornecendo medidas práticas e operacionais para que os navios possam continuar operando", insistiu.

O papel que a OMI deve desempenhar, na opinião de Domínguez, em uma rota que cobre 15% do transporte global de mercadorias, é "garantir que as partes continuem a dialogar para que a situação (de conflito) não se agrave mais do que o que aconteceu e voltemos a um ambiente marinho livre de situações perigosas".

Embora para o líder panamenho "atualmente seja difícil dizer em poucas palavras qual é a solução".

"Em muitas conversas, a nível das Nações Unidas, com todas as partes, estamos ouvindo, estamos vendo, nos envolvendo, conhecendo as raízes do problema, as diferentes opiniões, os pontos onde temos convergência no sentido de procurar uma solução adequada", explicou.