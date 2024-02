Biden critica comentários 'chocantes e perigosos' de Trump sobre Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou como "chocantes e perigosos" os comentários de Donald Trump que minimizam os compromissos com a Otan e alertou, neste domingo (11), que o magnata está tentando dar ao presidente russo, Vladimir Putin, "sinal verde para mais guerra e violência".

Biden fez estas críticas em resposta ao discurso de Trump no sábado que poderia "encorajar" a Rússia a atacar membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que não cumpram suas obrigações financeiras, no ataque mais extremo do candidato à presidência americana contra a aliança militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os comentários de Trump, feitos em um comício político na Carolina do Sul, causaram duras advertências no país e no exterior ao considerar que colocavam em perigo a Aliança e renovavam as dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com o tratado de defesa mútua caso Trump vença as eleições em novembro.