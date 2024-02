Atlético de Madrid perde para o Sevilla (1-0); Morata se lesiona e preocupa

O Atlético de Madrid (4º) foi derrotado por 1 a 0 em sua visita ao Sevilla (15º), pela 24ª rodada de LaLiga, jogo em que os 'colchoneros' também sofreram um duro golpe com a lesão do atacante Álvaro Morata.

O único gol da partida foi marcado de cabeça em uma cobrança de escanteio pelo jovem Isaac Romero (15'), que continua se destacando desde que passou a jogar na equipe principal do Sevilla.

O 'Atleti' foi para o intervalo em desvantagem no placar, mas a pior notícia veio logo no início do segundo tempo. Após um choque com o meio-campista francês do Sevilla Boubakary Soumaré (46'), Morata colocou as mãos no joelho e, aos prantos, teve que ser substituído no que parece ser uma lesão grave para o atacante do Atlético e da seleção espanhola.