Trump comemora fracasso de lei sobre crise migratória e promete deportação em massa

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, um aspirante à Casa Branca, comemorou, neste sábado (10), o fracasso do projeto de lei que buscava abordar a crise migratória na fronteira com o México e prometeu, se eleito, realizar uma "operação massiva de deportação" em seu primeiro dia no cargo.

O abandono do projeto bipartidário esta semana no Senado dos Estados Unidos escancarou o controle de Trump sobre o Partido Republicano, ao negar a Biden uma vitória no controverso tema da imigração.

"Não esqueçamos que esta semana também tivemos outra grande vitória que deve ser celebrada por todos os conservadores. Esmagamos o desastroso projeto de lei de fronteira aberta do corrupto Joe Biden", declarou Trump em um comício na Carolina do Sul.